Virtus Francavilla, Sportillo: “Concesso troppo alla Paganese, primo tempo regalato”

Traspare amarezza nelle dichiarazioni del vice-allenatore della Virtus Francavilla, Pietro Sportillo, dopo la sconfitta per 2-1 rimediata contro la Paganese, nel dodicesimo turno di Serie C

Dopo il 2-1 del "Marcello Torre" di Pagani, il vice-allenatore della Virtus Francavilla , Pietro Sportillo , ha commentato in conferenza stampa il ko rimediato nel pomeriggio contro la Paganese , nel match valevole per il dodicesimo turno del girone C di Serie C . Di seguito le dichiarazioni del vice di Taurino ( LEGGI QUI ) , ancora assente sulla panchina della compagine biancazurra, a seguito della squalifica rimediata dopo l'espulsione del ko contro il Palermo .

"Sapevamo che sarebbe stata dura sin dall'inizio. Ma nel primo tempo siamo mancati un pochino nelle nostre qualità: intensità, pressione, duelli vinti. Sicuramente nella prima frazione la Paganese ha fatto meglio di noi. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo accorciato le distanze e abbiamo spinto, avendo diverse occasioni. Anche se, in tutta onestà, anche nella prima frazione ne avevamo avuta una davvero grande. Non è stata forse la nostra miglior partita, dobbiamo ripartire da quanto fatto nella ripresa. Errori dei singoli? Non punto il dito contro nessuno dopo una sconfitta. Di sicuro l'errore non è arrivato perché abbiam provato a giocarla da dietro ma era un alleggerimento, in settimana lavoreremo per fare in modo che certe cose non accadano più. Finora avevamo avuto continuità nelle prestazione, questa è stata la prima volta in cui abbiamo giocato una parte del match sottotono".