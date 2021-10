Serie C, Virtus Francavilla beffata: rideterminata in 3 turni la squalifica a Taurino

Sentenza che sa di beffa per la Virtus Francavilla. La Corte Sportiva di Appello si è espressa in merito ai ricorsi presentati dal club pugliese a seguito delle sanzioni combinate al tecnico Roberto Taurino ed al suo collaboratore Paolo Rizzo

Mediagol (sc) ⚽️

Sentenza che sa di beffa per la Virtus Francavilla. La Corte Sportiva di Appello si è espressa in merito ai ricorsi presentati dal club pugliese a seguito delle sanzioni combinate al tecnico Roberto Taurino ed al suo collaboratore Paolo Rizzo. Il coach della compagine biancazzurra, che in occasione del ko esterno del "Renzo Barbera" contro il Palermo era stato espulso "per aver tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro..." - come riporta uno stralcio della nota emessa dal direttore di gara -. Al tecnico della squadra pugliese era inizialmente stata inflitta un'ammenda di cinquecento euro combinata alla squalifica per due giornate. Oggi la decisione definitiva da parte della CSA che ha rideterminato le due squalifiche a carico di Taurino e Rizzo, allungandone i tempi di una giornata, eliminando però l'ammenda. Di seguito i comunicati ufficiali.

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONE II composta dai Sigg.ri: Pasquale Marino - Presidente Maurizio Borgo – Vice Presidente (relatore) Nicola Durante - Componente Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 29 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 059/CSA/2021-2022 proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio 1946 in data 22.10.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 500,00 inflitta al sig. Taurino Roberto, in relazione alla gara Palermo/Virtus Francavilla del 20.10.2021– udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la ricorrente - ha pronunciato il seguente: DISPOSITIVO - Respinge il reclamo in epigrafe; - In riforma della decisione impugnata ridetermina la sanzione nella squalifica di 3 (tre) gare effettive Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC".

"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONE II composta dai Sigg.ri: Pasquale Marino - Presidente Maurizio Borgo – Vice Presidente Nicola Durante - Componente (relatore) Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A. nell’udienza fissata il 29 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 060/CSA/2021-2022 proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio 1946 in data 22.10.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 500,00 inflitta al sig. Rizzo Paolo, in relazione alla gara Palermo/Virtus Francavilla del 20.10.2021– udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la ricorrente - ha pronunciato il seguente: DISPOSITIVO - Respinge il reclamo in epigrafe; - In riforma della decisione impugnata ridetermina la sanzione nella squalifica di 3 (tre) gare effettive Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC".