Virtus Francavilla, altra sconfitta per i pugliesi: a rischio la posizione di Villa

Nelle ultime cinque sfide un pareggio e quattro sconfitte per la Virtus Francavilla, l'ultima rimediata oggi contro il Monterosi. Per i pugliesi diciassettesimo posto con dodici punti conquistati frutto di tre vittorie, tre pareggi e otto sconfitte. I biancoazzurri non riescono a trovare la quadra per poter uscire dalla zona retrocessione e poter salvarsi. Il ko maturata in casa questo pomeriggio contro il fanalino di coda occupato dai laziali di Taurino, potrebbe costare cara a mister Alberto Villa, la cui panchina - secondo quanto riportano i colleghi di Antenna Sud - sembrerebbe vacillare. Nelle ultime sette giornate la sua squadra ha raggranellato solo un punto e i vertici societari starebbero per questo pensando ad un cambio di guida tecnica. Sarebbero in corso delle attente riflessioni e uno tra Raffaele, Occhiuzzi e Scienza potrebbe essere chiamato in causa in caso di esonero.