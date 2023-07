Vicenza, ecco Massolo: “Qui la Serie C non c’entra niente! L’addio al Palermo…”

Parola a Samuele Massolo . L'ex portiere del Palermo FC - in sede di conferenza stampa di presentazione - ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Vicenza in Lega Pro . Il classe 1996 è arrivato alla corte di Aimo Diana a titolo definitivo, dopo aver lasciato spazio a Sebastiano Desplanches in rosanero. Di seguito, le sue parole:

L'addio al Palermo: "In Sicilia sono stato benissimo, ma dopo 2 anni di esperienza ho sentito che per me era arrivato il momento di cercare una nuova esperienza e Vicenza ha tutto: proprietà, organizzazione e storia. Con la C c’entra pochissimo. Avevo altre offerte ma a quel punto la scelta è stata facile".