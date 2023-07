Palermo, la valigia di Massolo: parate, sorrisi e una promozione da protagonista

Un totale di diciassette presenze in rosanero, otto porte inviolate. L'ex Virtus Entella è stato assoluto protagonista nei playoff vinti dalla squadra guidata da Silvio Baldini. I rigori parati contro Triestina e FeralpiSalò negli spareggi promozione istantanee da custodire gelosamente negli angoli più intimi del proprio cuore. Il classe 1996 ha pagato solo per l'anagrafe, non certo per aspetti tecnici o valore assoluto, in ragione della necessità di Rinaudo e Bigon di liberare slot nella lista over per far spazio a nuovi innesti. Il vice Pigliacelli sarà, infatti, Sebastiano Desplanches. Giovane estremo difensore, guanto d'Oro con l'Italia negli ultimi Mondiali Under 20 in Argentina.