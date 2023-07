PALERMO, UFFICIALE DESPLANCHES: IL PORTIERE CLASSE 2003 FIRMA FINO AL 2028

Già in ritiro da ieri con i nuovi compagni, Sabastiano Desplanches è adesso ufficialmente un nuovo tesserato del Palermo FC. Il talentuoso portiere, classe 2003, scuola Milan, arriva a titolo definitivo dal Vicenza ed ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà al club rosanero fino a giugno 2028. Desplanches è stato tra i protagonisti assoluti agli ultimi Mondiali Under 20 disputati in Argentina, estremo difensore titolare dell'Italia di Nunziata che ha raggiunto la finale della manifestazione iridata e miglior interprete del ruolo della competizione come certifica il prestigioso riconoscimento del "Guanto d'Oro" ricevuto dal nuovo portiere del club di viale del Fante. Di seguito la nota del Palermo FC.