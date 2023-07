Calciomercato Palermo, è ufficiale la cessione di Massolo al Vicenza. Il comunicato

Il Palermo ufficializza la cessione di Samuele Massolo al Vicenza. Torna in Serie C uno dei protagonisti dei playoff con Silvio Baldini.

Il trasferimento, ormai da più ventiquattro ore ufficiale, di Sebastiano Desplanches alla corte di Eugenio Corini, ha sbloccato contestualmente l'approdo di Samuele Massolo proprio al Vicenza. Il portiere ex Virtus Entella firmerà con la società dell'amministratore delegato Rinaldo Sagramola un contratto biennale con opzione per la stagione successiva. Questo il comunicato del club di viale del Fante che annuncia ufficialmente la cessione dell'estremo difensore protagonista della promozione in Serie B tramite i playoff di Serie C della stagione 2021/2022: