Vicenza, dopo Castagnini si prova con un altro ex Palermo: Faggiano è nella lista

Il Vicenza si è piazzato quest'anno settima nel girone A di Lega Pro ed è stata eliminato di recente al quarto turno nel doppio confronto con il Cesena. L'addio di Federico Balzaretti (direzione Udinese) ha lasciato vacante una poltrona importante. Dopo il tentativo fatto con Renzo Castagnini (passato al Brescia di Cellino), l'amministratore delegato, Rinaldo Sagramola - secondo quanto riportato da TrivenetoGoal - starebbe pensando di affidare il ruolo di direttore sportivo ad un altro ex Palermo, Daniele Faggiano, reduce da un'annata non semplice alla Sampdoria retrocessa in Serie B. Lo stipendio del manager è davvero importante perché ereditato da un club di Serie A e non sarà facile raggiungere un’intesa. Ma le parti sono al lavoro, anche se l'obiettivo fumata bianca appare complesso. Eppure il Vicenza ci sta provando.