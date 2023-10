Vicenza, 3 ko e un pari nelle ultime 4: Sagramola: “Chiedo scusa”. Diana traballa

Il Vicenza - partito per centrare la promozione in Serie B - attualmente si trova all'ottavo posto del girone A di Lega Pro con 15 punti fatti, frutto di: quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Numeri che non possono trovare soddisfatto nessuno nell'ambiente biancorosso.

Infatti, l'amministratore delegato (ex Palermo) Rinaldo Sagramola, ai microfoni della stampa si era espresso così al termine del match perso con il Fiorenzuola: “Chiedo scusa a tifosi, società e proprietà e mi assumo la responsabilità di questa situazione che definire vergognosa è poco. Non mi era mai capitato in carriera, la proprietà ha fatto tutto quello che gli era stato chiesto e la città ci ha seguito con entusiasmo. Domani decideremo il da farsi a mente fredda. Diana sotto osservazione? Sono io con me stesso sotto osservazione. Cosa non funziona più? Non è successo niente, va tutto al contrario e non ci riesce più niente, la parte tecnica deve fare le analisi che deve fare e io faccio le mie con me stesso. Non riesco a dare l’impressione di riuscire a fare quello che speravo di dare”