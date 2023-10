Alessandria, Benedetto su razzismo e daspo a tifoso: “Incivili oscurano sportivi veri”

Episodio esecrabile ed increscioso durante il match di Lega Pro tra Trento e Alessandria disputatosi nell'ultimo turno del girone A. Gli insulti reiterati di matrice razzista, da parte un tifoso della compagine piemontese ad un calciatore del Trento, sono costati un Daspo al responsabile del deplorevole comportamento ed hanno suscitato l'indignazione generale I.l questore di Trento, Maurizio Improta, ha disposto un nuovo provvedimento che inibisce l'accesso alle manifestazioni sportive al trentaquattrenne, già pregiudicato e non nuovo a gesti deprecabili del genere, per i prossimi 5 anni. Il tifoso ha inveito contro il centrocampista della formazione guidata da Bruno Tedino, Attys, mentre stava recuperando il pallone in fondo campo per tirare un calcio d’angolo. Sarebbe dalla curva e raggiunta l’altezza della porta dell’Alessandria ha lanciato un epiteto razzista contro il francese sputandogli contro per due volte. Il gialloblù ha proseguito il gioco ma a fine partita ha denunciato il fatto alla Procura federale della Figc e al dirigente del Trento. Enea Benedetto, presidente dell'Alessandria, prende subito posizione sulla vicenda attraverso un comunicato ufficiale diramato nella tarda serata del 30 ottobre.