Atalanta U23, Di Serio: “In B più tecnica, Trento forte. Mai dubitato di venire qui”

Nuova avventura per Giuseppe Di Serio, questa volta in C con l'Atalanta Under 23 . Attaccante classe 2001 che nell'ultimo campionato di Serie B ha totalizzato ventisette presenze, realizzando cinque gol e tre assist con il Perugia . Proprio contro i rosanero allo stadio "Renato Curi" il giovane calciatore ha messo a segno un gol e fornito un assist, risultando tra i più propositivi nel 3-4-1-2 schierato da Castori . In carriera l'ex Benevento ha giocato oltre cinquanta partite da attaccante centrale, racimolando esperienza anche nel ruolo di ala e di seconda punta in oltre quindici match. Il ragazzo ha un passato nell' Italia Under 20 , con la quale ha disputato cinque partite. Per questa stagione starà agli ordini di mister Modesto. Di seguito, le parole del centravanti:

"L'esordio è stata una partita difficile, abbiamo perso 3-2, pur essendo passati in vantaggio. D'altronde un po' di esperienza ci manca, siamo una squadra giovane ma abbiamo un ottimo allenatore che ci farà migliorare. Per parecchi di noi questa è la prima esperienza, ma siamo sulla buona strada. In B c'è più tecnica, qua si gioca tutto sulle seconde palle e sulla grinta, se mettiamo in campo questi aspetti poi le dote tecniche non ci mancano, d'altronde siamo l'Atalanta. Il Trento? Sappiamo che è forte, ha vinto contro la Triestina, ma noi metteremo in campo le nostre qualità e sarà dura per loro. Io sono molto contento di essere qua, ringrazio mister e direttore per aver puntato su di me. Non ho mai dubitato di venire qua perché c'è tutto il necessario per fare bene".