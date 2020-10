Trapani, situazione surreale: Pettinari è ancora dei granata, manca un documento prioritario

Il futuro di Stefano Pettinari è più che mai incerto.

Serie C, Trapani: Pettinari e Luperini chiedono la risoluzione del contratto per giusta causa

L’attaccante è conteso da Trapani e Lecce dopo che i granata, non essendosi coperti con una garanzia fideiussoria, hanno peccato di negligenza e non hanno pagato la seconda rata concernente il riscatto del centravanti. Il giocatore è tornato in Salento ma i pugliesi attendono la ricezione da parte di un documento che dovrebbe arrivare dalla Lega Pro. Nel frattempo lo stesso Pettinari, insieme al compagno di squadra Luperini, ha richiesto al Collegio Arbitrale della Lega Pro la rescissione del contratto per giusta causa dopo che il Trapani non avrebbe rispettato le norme sanitarie per quanto riguarda gli allenamenti.

