Serie C, Trapani: Pettinari e Luperini chiedono la risoluzione del contratto per giusta causa

Stefano Pettinari e Gregorio Luperini hanno richiesto la risoluzione del contratto per giusta causa.

I due calciatori del Trapani, il primo tornato al Lecce dopo un errore burocratico dei siciliani, hanno chiesto a più riprese lo svincolo dal club. La motivazione che ha spinto entrambi ad arrivare a una decisione del genere deriva dalla mancato rispetto delle norme sanitarie e di conseguenza dalla violazione delle stesse che non gli ha permesso di allenarsi nel mese di settembre. Sia Pettinari che Luperini si sono rivolti all’AIC nella speranza che la risoluzione del rapporto con i granata possa avvenire nel più breve tempo possibile. Nell’attesa che l’arbitrato prenda la propria decisione c’è comunque da comprendere la situazione di Pettinari che, come già ribadito, è tornato a vestire la maglia del Lecce dopo che lo stesso Trapani non ha pagato la seconda rata relativa al riscatto del calciatore.