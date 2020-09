Trapani, Petroni annuncia la svolta: “Domani sera il club granata avrà una nuova proprietà”

Caos Trapani. Il presidente del club granata, Fabio Petroni, ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW in cui ha annunciato un’imminente svolta.

Secondo quanto sostenuto dal massimo dirigente della società siciliana, domani potrebbe essere una giornata decisiva per le sorti del club trapanese. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il sindaco, con il quale abbiamo ottimi rapporti, ha favorito gli incontri con un comitato di imprenditori trapanesi, che per noi ha la priorità. Abbiamo già depositato la documentazione da un notaio, ma abbiamo dato un termine ultimo, fissato a stasera. Se nessuno si farà avanti, cederemo ad altri, ci sono altri due gruppi interessati, e la trattativa non salterà: domani sera il Trapani avrà un nuovo proprietario“.

