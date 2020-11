Teramo, la media punti è da Serie A: pari merito con il Milan di Pioli

Avvio di stagione magico per il Teramo di mister Paci. 17 i punti totalizzati dai biancorossi in questo inizio, frutto di 5 vittorie e due pareggi.

Vera e proprio rivelazione di questa prima parte di stagione nel girone C di Serie C, i teramani vantano un primato non indifferente: ovvero la miglior media punti in Italia assieme ai rossoneri di Milano: la media punti è di 2,42, la più alta fatta registrare nei tre gironi di Serie C, seconda soltanto all’altro Diavolo (rossonero) del Milan di mister Pioli, attualmente prima in Serie A in solitaria, così come nel maggior numero di punti conquistati (2,66) in base alle partite disputate nei campionati professionistici nazionali.