Teramo, domani il raduno: i convocati per il ritiro, c’è anche Cianci

Pietro Cianci, accostato al Palermo nelle ultime settimane, è stato convocato dal Teramo per il ritiro pre-campionato

Prenderà il via nella giornata di domani, lunedì 26 luglio, la stagione 2021/22 del Teramo. I diavoli rimarranno in ritiro fino al primo impegno ufficiale, la sfida di Coppa Italia Serie C in programma il prossimo 13 agosto. In attesa della presentazione dello staff tecnico - informa il club abruzzese - "il Gruppo Squadra, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal vigente protocollo sanitario anti-Covid 19 e seguendo il principio della massima prudenza e cautela, si radunerà in assenza di pubblico e stampa, sottoponendosi nelle prossime ore alle rituali visite mediche e ad una seduta di ripresa dei lavori".