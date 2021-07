Calciomercato Palermo, stand-by Cianci: salta il summit con l’agente, nodo ingaggio

L'incontro con l'entourage di Cianci è saltato: il nodo continua ad essere rappresentato dalle grosse pretese economiche del ragazzo

"La trattativa per portare Cianci al Palermo è in stand-by". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla trattativa tra il club di viale del Fante ed il Teramo per il trasferimento dell'attaccante ex Bari alla corte di Giacomo Filippi. Pietro Cianci è da tempo il primo obiettivo della dirigenza rosanero, con le due società che hanno già raggiunto l'intesa per la cessione a titolo definitivo del cartellino del bomber (QUI I DETTAGLI).