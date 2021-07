Palermo, ag. Cianci: “Nessun problema d’ingaggio, non ci siamo neanche incontrati”

Le parole del procuratore di Pietro Cianci, Giovanni Tateo, in merito al possibile trasferimento del suo assistito a Palermo

Il Palermo vuole chiudere la trattativa che porterebbe Pietro Cianci, attaccante classe 1996, alla corte di mister Giacomo Filippi. I club rosanero sono interessati all'attaccante di proprietà del Teramo, vantano già un'intesa con la società abruzzese per il trasferimento in Sicilia del calciatore ma, come rivela l'agente del bomber ex Potenza e Bari, al momento non vi è stato alcun incontro con la dirigenza palermitana per colmare la forbice esistente tra domanda ed offerta tra le parti e definire il tutto. Le parole di Giovanni Tateo nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttoc.com.