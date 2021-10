Siena, Perinetti: “Girone B di ferro, Lores pensa solo al campo. Lucca? Da seguire”

Dalle prestazioni offerte fin qui dal Siena, all'exploit di Lorenzo Lucca ed il futuro di Dusan Vlahovic: le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Perinetti

⚽️

"Siamo capitati in un girone di ferro dove non ci sono monofavorite come Padova e Bari negli altri gironi. Patiamo la mancanza di uno storico sia a livello di preparazione atletica che di coesione. Stiamo crescendo, ma ci aspettiamo di crescere ancora di più". Lo ha detto Giorgio Perinetti. Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Siena, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb": dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra allenata da Alberto Gilardino, all'exploit di Lorenzo Lucca tra Palermo e Pisa. Ma non solo...

"Sabato affrontiamo la Virtus Entella? È la squadra favoritissima. Noi ci auguriamo anche di recuperare qualche giocatore nel trittico di partire che ci aspetta. Gilardino si è trovato catapultato nella nuova realtà e sta prendendo le misure. Mi auguro cresca sempre di più. Gubbio e Ancona sono delle sorprese. Il Cesena invece poteva essere preventivata come outsider. Il B è un girone di qualità altissima. Il nostro consolidarci in categoria ci permetterà anche di avere maggiore attenzione: ci sono stati episodi arbitrali a Teramo, Imola e Fermo che definirei sfortunati e spero che il nostro crescere porti attenzione anche nelle direzioni arbitrali", le sue parole.

LORES VARELA -"La settimana è stata movimentata da una vicenda familiare che lo ha riguardato indirettamente? Conosco Lores da tempo, è un ragazzo meraviglioso. La sua unica felicità è giocare a calcio. Non ha altro interesse se non quello di giocare a calcio. È stato toccato personalmente da una vicenda che comunque non lo riguarda direttamente, mi auguro ritrovi da subito la giusta serenità”.

DA VLAHOVIC A LUCCA -"Vlahovic non rinnoverà con la Fiorentina? Da Donnarumma e Calhanoglou è il nuovo leit motiv. Non si capisce perché sia semplice trattare quando un calciatore ha un contratto in essere. Occorre maggiore coesione tra tutte le parti, altrimenti sarà sempre peggio. Per Vlahovic vedo più soluzioni estere che italiane. Lucca? Per la sua struttura fisica Lucca ha avuto una maturazione tardiva. Lui e Colombo della SPAL sono due profili da seguire. Scudetto? Le partenze soft di Allegri sono famose come le rimonte. Vedo la Juventus protagonista per questo campionato. Anche se la mia favorita è l’Inter", ha concluso Perinetti.