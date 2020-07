Serie C, le limitazioni per gli “over” scatenano le polemiche: sanzioni in caso di violazioni. Il Palermo…

Le nuove regole in vista del prossimo campionato di Serie C hanno scatenato non poche polemiche.

Lo scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Lo scorso venerdì, la Lega Pro ha pubblicato il regolamento relativo al minutaggio dei giovani per la stagione 2020-21 (LEGGI QUI I DETTAGLI). Per quanto concerne il numero di calciatori professionisti da iscrivere nella lista, si potrà inserire un massimo di 22 calciatori con un contratto da pro, “completando l’organico mettendo sotto contratto i cosiddetti «giovani di serie» o i giocatori nati dal 2001 in poi (anche i 2000, qualora fossero in organico già nella passata stagione)”, si legge.

“Una questione che riguarda da vicino il Palermo, anche se i rosa al momento hanno sotto contratto otto giocatori ‘over’ (più Doda e Silipo, rispettivamente classe 2000 e 2001). In caso di violazioni, le sanzioni vanno dalla decadenza dal diritto ad usufruire della ripartizione delle risorse con multa di 2000 euro per ogni giorno di ritardo nel deposito della lista, fino ad una sanzione pecuniaria di 10 mila, 20 mila o 50 mila euro in caso di violazione singola, reiterata o ripetuta per tre partite”, prosegue il noto quotidiano.

Chi non avrebbe gradito la riforma firmata dal presidente Ghirelli è il numero uno della Ternana, Stefano Bandecchi, che ha definito tali limitazioni “un problema gravissimo per tutte quelle società strutturate in maniera più organica”, aggiungendo infine che “saranno proprio i giovani i primi a rimetterci, così come tanti giocatori importanti che resteranno a spasso il prossimo anno”.