La gestione dei giovani.

Nella giornata odierna la Lega Pro ha pubblicato il regolamento relativo al minutaggio dei giovani per la stagione 2020/21. Sfoglia le schede per leggere il regolamento integrale della Lega suddiviso per articoli. Tra gli articoli (quattro in totale) vi sono indicazioni relativi alla lista dei calciatori, la ripartizione e il calcio del minutaggio, e le sanzioni previste nel caso in cui non vengano rispettate le norme.