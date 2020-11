Serie C, le designazioni arbitrali dei recuperi in programma il 18 novembre

La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali dei recuperi di Serie C validi per la 8^ giornata del Girone A e per la 2^, la 3^ la 8^ del Girone C in programma mercoledì 18 novembre.

Girone A:

COMO vs AURORA PRO PATRIA: Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Andrea Bianchini di Perugia-Antonio D’Angelo di Perugia

IV Ufficiale: Michele Molinaroli di Piacenza

OLBIA vs LUCCHESE: Francesco Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Emanuele De Angelis di Roma 2-Milos Tomasello Andulajevic di Messina

IV Ufficiale: Flavio Fantozzi di Civitavecchia

PRO VERCELLI vs GIANA ERMINIO: Marco Emmanuele di Pisa

Assistenti: Giacomo Monaco di Termoli-Fabio Dell’Arciprete di Vasto

IV Ufficiale: Matteo Gualtieri di Asti

Girone C:

PALERMO vs POTENZA: Paolo Bitonti di Bologna

Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia-Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata

IV Ufficiale: Daniele Rutella di Enna

AVELLINO vs BISCEGLIE: Adalberto Fiero di Pistoia

Assistenti: Costin Del Santo Spataru di Siena-Stefano Lenza di Firenze

IV Ufficiale: Maria Marotta di Sapri

TERAMO vs FOGGIA: Gino Garofalo di Torre del Greco

Assistenti: Khaled Bahri di Sassari-Simone Piazzini di Prato

IV Ufficiale: Gabriele Scatena di Avezzano

CATANIA vs VIBONESE: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

Assistenti: Ivan Catallo di Frosinone-Davide Conti di Seregno

IV Ufficiale: Enrico Gemelli di Messina