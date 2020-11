Serie C, girone C: vola la Ternana, 3-1 al Bari e +7 sui pugliesi. Risultati e classifica

Undicesima giornata del campionato di Serie C (girone C).

Nel tardo pomeriggio si sono disputate quattro gare che hanno chiuso il turno odierno, tra le quali spiccava il big match tra Bari e Ternana. Al San Nicola è arrivata l’ennesima vittoria della stagione degli umbri che hanno superato 2-1 i pugliesi confermandosi così saldamente al primo posto in classifica con 7 punti di vantaggio sui biancorossi. Gli uomini guidati da Cristiano Lucarelli sono andati a segno due volte con Partipilo, in mezzo la rete di Ciofani prima del tris definitivo firmato da Furlan. Due pari nella sfide tra Virtus Francavilla–Catanzaro e Turris–Juve Stabia, in entrambe il risultato finale è stato di 1-1. Vittoria esterna, infine, per il Foggia che ha superato per 1-0 la Cavese grazie ala rete di Curcio.

11a giornata

Teramo-Catania 1-0

Palermo-Paganese 2-1

Vibonese-Potenza 1-0

Bari-Ternana 1-3

Cavese-Foggia 0-1

Turris-Juve Stabia 1-1

Virtus Francavilla-Catanzaro 1-1

CLASSIFICA

Ternana 27

Bari 20*

Teramo 20 **

Turris 16*

Catanzaro 16*

Avellino 15***

Juve Stabia 14**

Foggia 13**

Vibonese 12****

Paganese 10

Catania 9***

Palermo 9***

Monopoli 9***

Potenza 9*

Virtus Francavilla 9

Bisceglie 7*****

Viterbese 7**

Casertana 6***

Cavese 5*

***** 5 gare in meno

**** 4 gare in meno

*** 3 gare in meno

** 2 gare in meno

* 1 gara in meno