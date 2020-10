Serie C, i risultati dei primi tempi: il Bari perde in casa contro il Teramo, il Catania…

La Serie C scende in campo.

Terminano i primi tempi delle sfide del Girone C in programma alle ore 15. Rinviata Palermo-Potenza, la seconda giornata di campionato si è aperta ieri con il primo successo conquistato della Ternana. Gli uomini di Lucarelli hanno battuto la Paganese in trasferta, con l’ex Palermo Cesar Falletti che è andato a segno nel corso della partita. Ha vinto anche l’Avellino grazie al gol siglato alla Viterbese nei minuti di recupero dal palermitano Sonny D’Angelo.

Mediagol.it vi propone i risultati e i marcatori al termine della prima frazione di gioco.

Monopoli-Catania 0-0

Bari-Teramo 0-1

2′ Francesco Bombagi (T)

Vibonese-Juve Stabia 0-0

Turris-Virtus Francavilla 0-1

27′ Luca Giannone (T)