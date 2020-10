Palermo-Potenza, ora è ufficiale: rinviata la gara del “Barbera”. Il comunicato

Palermo-Potenza è stata rinviata.

La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: a seguito dei due casi di positività al Coronavirus rilevati in casa Potenza e il conseguente divieto di viaggio posto dall’azienda sanitaria locale al club, la Lega Pro ha deciso di rinviare il match del “Renzo Barbera” nonostante il regolamento della Serie C dica che si può chiedere il rinvio della partita “nell’eventualità in cui ci siano nello stesso periodo 4 casi di positività al Covid-19 in una squadra”.

Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa sul sito della Lega Pro.

“Preso atto della comunicazione del Servizio Sanitario Regionale Basilicata – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Potenza del 03/10/2020, attraverso la quale viene disposto, “per motivi di sanità pubblica, trattandosi di attività agonistica di squadra professionistica”, rilevata la positività mediante tampone rino-faringeo molecolare di due componenti del gruppo squadra della società Potenza Calcio S.r.l, il “divieto di spostamenti con mezzi di trasporto pubblici” e il “divieto di riunione ed assembramenti, quindi anche di sedute di allenamento che prevedano la presenza di più atleti”, vista l’impossibilità di posticipare a lunedì 5 ottobre p.v. la gara in oggetto a causa della programmazione del turno infrasettimanale previsto per il 7 ottobre p.v. di cui al Com. Uff. n. 3 Div del 18 settembre 2020, la Lega dispone che la gara Palermo-Potenza, in programma DOMENICA 4 OTTOBRE 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi”.