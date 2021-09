Serie C-Girone C, big match in posticipo: Monopoli-Avellino è il monday night

Il quarto turno del girone C di Serie C, dopo le partite della domenica, si chiuderò stasera con Monopoli-Avellino, sfida in programma alle ore 21 allo stadio "Vito Simone Veneziani"

⚽️

Grande sfida nel "Monday Night" della quarta giornata del girone C di Serie C: allo stadio "Vito Simone Veneziani" di Monopoli andrà in scena il big match tra i padroni di casa e l'Avellino del tecnico Piero Braglia.

I pugliesi sono attualment secondi in graduatoria con 9 punti, superati dal Bari che vincendo sul campo del Catania si è portato a quota 10, mentre l'Avellino è ancora alla ricerca della prima vittoria in stagione dopo aver raccolto tre pareggi contro Campobasso, Juve Stabia e Latina.

Monopoli che, dopo il turnover effettuato nella sfida di Coppa Italia Serie C contro il Palermo, vinta dai rosanero per 2-1 con i gol di Fella e Valente, torna in campo con i titolari nel classico 3-5-2 schierato dal tecnico Alberto Colombo. Davanti a Loria pronto il terzetto difensivo composto da Arena, Bizzotto e Mercadante. A centrocampo sono certi del posto Piccinni, Vassallo, Bussaglia e il giovane Guiebre, ballottaggio per la quinta maglia tra Novella e Tazzer. In avanti titolarissimo il bomber dei biancoverdi Ernesto Starita, autore di quattro reti nelle prime tre sfide di campionato, accanto a lui uno fra D'Agostino e Grandolfo, quest'ultimo a segno contro il Palermo in Coppa.

I campani sono invece reduci dall'eliminazione in Coppa Italia Serie C,in seguito alla sconfitta per 1-0 contro l'Ancona Matelica. Diversi ballottaggi per Piero Braglia: probabile 3-5-2 anche per l'ex tecnico del Cosenza con Forte tra i pali, Dossena, Silvestri e uno tra Bove e Rizzo e comporre la linea difensiva, centrocampo con Ciancio e Tito sulle fasce, in mezzo pronti Aloi, D'Angelo e uno tra Mastalli e Matera, coppia d'attacco formata dall'esperto Maniero e dal'ex Palermo Mamadou Kanoute. Possibile soluzione tattica alternativa per la compagine irpina, il ricorso ad un 4-3-2-1 con l'inserimento di DiGaudio nella posizione di trequartista insieme a Kanoute, con Ciancio e Tito che agirebbero da esterni bassi in una linea a quattro con Dossena e Silvestri centrali, mentre a centrocampo sarebbero comunque confermati Mastalli, Aloi e D'Angelo.

Solo due reti subiti in tre partite per entrambe le compagini, con il Monopoli che a quota 7 gol fatti è il secondo miglior attacco del girone C dietro il Bari, mentre l'Avellino è andato a segno solo due volte in queste prime tre uscite stagionali in campionato.