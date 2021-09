Serie C-Girone C, si chiude la 4a giornata: probabili formazioni Monopoli-Avellino

La sfida tra Monopoli e Avellino andrà in scena alle ore 21:00 allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani"

Poco più di sei ore e sarà Monopoli-Avellino . Alle ore 21:00, allo Stadio Comunale "Vito Simone Veneziani", andrà in scena la sfida che chiuderà la quarta giornata del campionato di Serie C-Girone C . Gli uomini di Alberto Colombo torneranno, dunque, in campo dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Palermo . Di fronte, la squadra di Piero Braglia , a caccia della prima vittoria stagionale dopo tre pareggi di fila contro Campobasso , Juve Stabia e Latina .

I tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports, la nota piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato di Serie C: il match sarà, dunque, visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com) o sul canale Youtube dello stesso. Per gli utenti all’estero, invece, la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports".Monopoli-Avellino sarà visibile in diretta tv anche in chiaro: la gara, infatti, sarà trasmessa da Rai Sport, ai canali numero 57 e 58 del Digitale Terrestre.