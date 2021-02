Serie C-Girone C, alla Turris un caso di positività asintomatica al Covid-19: la nota del club campano

Un caso di positività al Coronavirus per la compagine campana.

Questo è quanto emerge dalla nota diramata dalla società campana in merito al riscontro di un caso di positività “asintomatica”, all’interno del gruppo squadra, dopo il ciclo di tamponi effettuato nel pomeriggio di ieri tra, calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società. La Turris, che una settimana fa ha affrontato il Palermo allenato dal tecnico Roberto Boscaglia, nel match infrasettimanale del campionato di Serie C-Girone C vinto dalla compagine rosanero per 2-1, ha oggi comunicato attraverso i propri canali ufficiali quanto segue.

“La S.S. Turris Calcio rende noto che il ciclo di tamponi cui sono stati sottoposti – nel pomeriggio di giovedì 25 febbraio – calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società ha evidenziato un caso di positività asintomatica al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, confermato nella giornata odierna da successivo test molecolare. La società ed il proprio staff sanitario si sono immediatamente adoperati nel provvedere all’isolamento fiduciario del soggetto e all’attivazione dei protocolli sanitari e federali vigenti. All’esito del secondo ciclo rapido di tamponi cui si è sottoposto in data odierna il gruppo squadra – eseguito avvalendosi sempre del prezioso supporto del Turris Medical Center “Centro Medico Ascione” di Torre del Greco – nessun altro caso di positività è emerso”.