Turris-Palermo 1-2: Lucca show al “Liguori”, la doppietta del bomber di Boscaglia con vista playoff

In aggiornamento…

PRIMO TEMPO – Trasferta insidiosa in terra campana contro la Turris per la formazione rosanero reduce dal successo interno ai danni del Bisceglie. Boscaglia cerca di coniare un undici equilibrato e competitivo nonostante le numerose assenze in casa rosanero.

Il centrocampo è il reparto in cui si concentrano le principali defezioni: out Luperiui per squalifica, Odjer per problemi fisici e Santana, ormai versione mezzala, tenuto a riposo dopo l’ottima ma dispendiosa performance contro i pugliesi nel turno precedente. Boscaglia conferma la tendenza evidenziata nelle ultime uscite, esplorando in profondità tutte le risorse a disposizione nella sua rosa. 4-3-3 con Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello confermati esterni bassi, Palazzi e Somma centrali difensivi. De Rose playmaker e schermo davanti la retroguardia, Martin e Broh nel ruolo di intermedi, tridente offensivo composto da Valente e Rauti larghi, Lucca terminale offensivo di riferimento. Il Palermo approccia il match con grande personalità: dopo aver preso subito in mano pallino del gioco e metà campo avversaria, la squadra ospite produce la prima importante occasione da rete. Il cross di Valente trova lo stacco imperioso di Rauti ed il portiere campano deve distendersi in tuffo per sventare la frustata del numero 23. Rosanero corti, aggressivi ed ispirati, circolazione di palla fluida e scorrevole e solita ricerca ostinata dell’ampiezza. Rauti reclama un rigore per una trattenuta in elevazione, poi calcia da terra ma non trova la porta. Preludio al meritato vantaggio dei siciliani che giunge al minuto diciassette: Valente lavora la sfera e scarica su Martin, la parabola del francese morbida pesca la testa di Lucca che gonfia la rete complice l’uscita goffa e fuori tempo di Abagnale. La Turris non riesce minimamente ad impensierire la formazione di Boscaglia ma, alla mezz’ora, ci pensa Pelagotti a creare qualche apprensione ai suoi compagni: il cross di Loreto è innocuo, la presa del portiere rosanero in uscita difettosa, Somma evita guai peggiori su Longo. Poco dopo Pelagotti si riscatta respingendo di istinto un colpo di testa secco ma centrale di Persano. In chiara difficoltà, la compagine campana cercano di alzare la vis agonistica della contesa: Di Nunzio e Romano, duri su Lucca e Valente, rimediano entrambi il giallo. Martin si inventa una splendida verticalizzazione di prima che innesca la gamba elettrica di Valente in campo aperto, Loreto chiude in extremis e salva i suoi Il centrocampista francese esagera con la foga in pressione sulla sfera e si guadagna un cartellinoi giallo evitabile.

Altra uscita da brividi di Pelagotti che anticipa Longo rischiando non poco in piena area di rigore. Allo scadere della prima frazione, la botta dal limite di Romano sorprende il portiere ospite e sigla il pareggio per i padroni di casa.

SECONDO TEMPO . La sberla psicologica subita dagli uomini di Boscaglia in chiusura di frazione viene assorbita in fretta negli spogliatoi. Valente lascia il campo a Floriano in casa rosanero.

Palermo autore di un primo tempo autorevole e ben giocato, meritatamente andato in vantaggio con l’ennesimo sigillo di Lucca, raggiunto da una conclusione a fil di cronometro da Romano dopo non aver rischiato praticamente nulla. Pronti via, è ancora Lucca a mettere la freccia in casa rosanero: cross di De Rose, incornata che trova Abagnale in opposizione e tap-in vincente dopo pochi minuti dall’avvio della ripresa. Palermo di nuovo avanti, giusto così per qualità e volume di gioco fin qui espresso dalle due formazioni al “Liguori”. La Turris non ci sta ed accelera gaudagnando un paio di corner non adeguatamente sfruttati dai padroni di casa. Persano e Giannone duettano con rapidità e qualità sul binario mancino, Accardi è costretto al fallo e viene ammonito. Boscaglia opta per un doppio cambio al minuto sessantadue: Martin e Broh fuori per Kanoute e Marconi. Palazzi si alza in zona nevralgica, Marconi affianca Somma nel cuore del pacchetto difensivo.Rauti pennella un bel cross dalla destra e Lucca schiaccia di testa senza trovare lo specchio della porta. Ultima giocata di un match in cui ha ribadito lo straordinario potenziale in ottica presente ed in prospettiva futura: il bomber classe 2000 lascia spazio a Saraniti nell’ultimo quarto di gara.

Ventola spreca una favorevole occasione per calciare a tu per tu con Pelagotti, bravo Marconi in chiusura, e Boscaglia pensa bene di serrare i ranghi . Peretti rileva Rauti ed il Palermo si dispone con una sorta di 3-4-3 che diventa 5-4-1 in fase di non possesso.

Non accade nulla di significativo fino ai quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara. La punizione di Giannone lambisce il palo alla sinistra di Pelagotti. Altra uscita avventurosa dell’estremo difensore ospite e qualòche patema negli ultimi istanti. Il cartellino rosso comminato dall’arbitro a Rainone per proteste chiude la sfida e sancisce la conquista dei tre punti per la compagine di Boscaglia.