Serie C, 9a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare del weekend, Bari-Juve Stabia…

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la nona giornata di andata del Campionato di Serie C 2020/21 (Girone C) in programma nel weekend.

AVELLINO-CATANZARO

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Assistente 1: Domenico Fontemurato

Assistente 2: Francesco Ciancaglini (Vasto)

Quarto ufficiale: Claudio Petrella (Viterbo)

BARI-JUVE STABIA

Arbitro: Luca Angelucci (Foligno)

Assistente 1: Antonio Severino (Campobasso)

Assistente 2: Marci Carrelli (Campobasso)

Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere

BISCEGLIE-MONOPOLI

Arbitro: Mattia Caldera (Como)

Assistente 1: Simone Biffi (Treviglio)

Assistente 2: Nicolò Moroni (Treviglio)

Quarto ufficiale: Giampiero Miele (Nola)

CAVESE-TERNANA

Arbitro: Paride Tremolada (Monza)

Assistente 1: Luca Dicosta (Novara)

Assistente 2: Francesco Perrelli (Isernia)

Quarto ufficiale: Fabio Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto)

PALERMO-CATANIA

TURRIS-POTENZA

Arbitro: Fabio Natilla (Molfetta)

Assistente 1: Federico Pragliola (Terni)

Assistente 2: Salvatore Emilio Buonocore

Quarto ufficiale: Luigi Catanoso (Reggio Calabria)

VIBONESE-FOGGIA

Arbitro: Davide Di Marco (Ciampino)

Assistente 1: Fabio Mattia Festa (Avellino)

Assistente 2: Milos Tomasello Andulajevic

Quarto ufficiale: Riccardo Leotta (Acireale)

VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA

Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto)

Assistente 1: Giuseppe Trischitta (Messina)

Assistente 2: Emilio Micalizzi (Palermo)

Quarto ufficiale: Mario Cascone (Nocera Inferiore)

VITERBESE-PAGANESE

Arbitro: Antonino Costanza (Agrigento)

Assistente 1: Stefano Galimberti (Seregno)

Assistente 2: Glauco Zanellati (Seregno)

Quarto ufficiale: Raimondo Borriello (Arezzo)