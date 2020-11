Sarà Luca Zufferli di Udine l’arbitro di Palermo-Catania, gara in programma lunedì 9 novembre alle ore 21.00 allo Stadio “Renzo Barbera” e valida per la 9a giornata del Campionato di Serie C-Girone C.

Il fischietto friulano sarà coadiuvato da Dario Garzelli di Livorno, Francesco Santi di Prato e Francesco Cosso di Reggio Calabria.