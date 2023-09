Serie C, 6a giornata: Lescano show e poker Triestina. Ok Pro Patria e pari Virtus Verona

Terminano i quattro anticipi della sesta giornata della Serie C girone A. Poker della Triestina che strapazza il Mantova 4-1. Mattatore assoluto Lescano che decide la gara con una tripletta; gioia personale anche per Finotto, gol della bandiera firmato da Burrai. Vincono anche Pro Sesto e Pro Patria. La squadra di Sesto San Giovanni vince in trasferta contro l'Alessandria 0-2. Per la formazione di Busto Arstizio, rimasta in dieci gli ultimi minuti di gara, decide il gol di Stanzani. Pareggio per 1-1 tra Virtus Verona e Novara. Per i padroni di casa a segno Casarotto; per gli ospiti Rossetti.