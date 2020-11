Serie C, 11a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare del weekend, Bari-Ternana…

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per l’undicesima giornata di andata del Campionato di Serie C 2020/21 (Girone C), in programma nel weekend.

BARI-TERNANA

Arbitro: Gianpiero Miele (Nola)

Assistente 1: Cosimo Cataldo (Bergamo)

Assistente 2: Domenico Fontemurato

Quarto ufficiale: Valerio Maranesi (Ciampino)

BISCEGLIE-CASERTANA

Arbitro: Matteo Caldera (Como)

Assistente 1: Simone Nardi (Conegliano)

Assistente 2: Matteo Paggiola (Legnano)

Quarto ufficiale: Giuseppe Vingo (Pisa)

CAVESE-FOGGIA

Arbitro: Mattia Ubaldi (Roma 1)

Assistente 1: Mattia Bartolomucci (Ciampino)

Assistente 2: Mattia Ragattieri (Finale Emilia)

Quarto ufficiale: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

PALERMO-PAGANESE

TERAMO-CATANIA

Arbitro: Mario Vigile (Cosenza)

Assistente 1: Alessandro Maninetti (Lovere)

Assistente 2: Luca Feraboli (Brescia)

Quarto ufficiale: Andrea Ancora (Roma 1)

TURRIS-JUVE STABIA

Arbitro: Marco D’Ascanio (Ancona)

Assistente 1: Claudio Gualteri (Asti)

Assistente 2: Mattia Massimino (Cuneo)

Quarto ufficiale: Mario Cascone (Nocera Inferiore)

VIBONESE-POTENZA

Arbitro: Eduart Pashuku (Albano Laziale)

Assistente 1: Domenico Castro (Livorno)

Assistente 2: Lorenzo Giuggioli (Grosseto)

Quarto ufficiale: Giorgio Vergaro (Bari)

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANZARO

Arbitro: Paride Tremolada (Monza)

Assistente 1: Fabio Mattia Festa (Avellino)

Assistente 2: Emanuele Bocca (Caserta)

Quarto ufficiale: Mario Perri (Roma 1)