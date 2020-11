Sarà Fabio Natilla di Molfetta l’arbitro di Palermo-Paganese.

Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Pappagallo e Mauro Dell’Olio di Molfetta; quarto uomo ufficiale Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. La gara, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, è in programma domenica 15 novembre 2020 alle ore 15 allo Stadio “Renzo Barbera”.