Santana euforico: ” Il gol al Catania me lo porterò dentro per sempre! Ritiro? Ho un solo pensiero”

Mario Alberto Santana l’eroe del derby.

U.S. Città di Palermo, il Tar del Lazio: “L’esclusione dalla Serie B 2019/20 fu legittima”

Il calciatore argentino ha deciso la sfida contro il Catania grazie a una rete di pregevole fattura che ha permesso ai rosanero di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila. Alla soglia dei 40 anni ha raggiunto Alessandro Lucarelli, Pasciuti e Rubino nella speciale classifica relativa alle reti segnate in quattro categorie differenti con la stessa maglia. Intanto il capitano rosanero, nel corso dell’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Palermo, l’ex Cecconi si racconta: “Che ricordi quella promozione in B! indossare questa maglia è speciale”

“Gol al Catania? Ci speri, certo, penso che sia anche destino. Dietro c’è tanto lavoro e penso di meritarlo tutto come l’affetto ricevuto dai compagni, dallo staff e dai dottori. Tutto l’amore arrivato nelle ultime ore non è paragonabile con niente. Me lo porto dentro finché vivo, non c’è paragone con tutto quello che ho vissuto, per la bellezza, per il momento, perché segnato nel derby, per tanti altri motivi: la rottura del tendine d’Achille nella scorsa stagione che poteva segnare la fine, il Covid e tante cose che si sono accumulate. Adesso penso a finire bene questa stagione, finirla nel migliore dei modi e vedere come arrivo. Smettere? Non lo so, ora direi una bugia, mi voglio godere questo finale di campionato che sono sicuro farà vedere un Palermo molto diverso. Se ci giochiamo la promozione ai playoff? Io non so che Palermo saremo. Però se giochiamo con la compattezza e l’intensità del derby, penso che potremo piazzarci dove speriamo di arrivare e giocarcela”.

Palermo, Santana nella storia: i rosanero si godono il capitano che entra a far parte di uno speciale club