Palermo, l’ex Cecconi si racconta: “Che ricordi quella promozione in B! indossare questa maglia è speciale”

Luca Cecconi ricorda la sua esperienza a Palermo.

L’ex attaccante che ha vestito la maglia rosanero dal 1991 al 1993 conquistando anche una promozione in Serie B, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’. Di seguito ne proponiamo uno stralcio.

“A Belmonte Mezzagno la festa per la promozione in Serie B del Palermo fu una processione in grande stile, come quelle religiose. Con la banda e tutto il paese in corteo. E io ero il “padrino” del club rosanero. Quel giorno di ventotto anni fa mi sentii come un santo patrono. Giocare qui è diverso. Cosa ha di diverso il Palermo? Dalle altre parti giochi per il club. Quando giochi nel Palermo hai la sensazione di giocare per una intera città, per tutta la sua gente. E questo ti dà una carica speciale. Il Palermo era stato appena promosso in B e forse i tifosi si aspettavano un giocatore dal nome altisonante. E poi cominciai male, anche perché ero reduce da un infortunio. Col tempo ingranai e divenni un punto fisso, la gente cominciò a volermi bene. E io cominciai ad amare. Seguo il Palermo e ne sono rimasto un tifoso. Il fallimento ha sorpreso anche me. Non pensavo che quest’anno sarebbe andato in Serie B, ma ero sicuro che in classifica sarebbe finito alle spalle di Ternana e Bari”.