Playoff Serie C, Padova-Palermo: date, orari e regolamento della doppia finale

Al momento nessuna modifica: le due finali tra Padova e Palermo si giocheranno il 5 e 12 giugno, entrambe alle ore 21.00. Ritorno al Barbera

Mediagol ⚽️

Sono stati confermati le date e gli orari della doppia finale dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo. Entrambe le gare si giocheranno alle ore 21.00. Confermati anche i giorni in cui le due partite si disputeranno: il 5 giugno l'andata all'"Euganeo", il 12 giugno il ritorno al "Barbera". Per il momento sono queste le scelte ufficiali della Lega Pro, nonostante le imminenti elezioni comunali anche nel capoluogo siciliano.

GARA DI ANDATA - DOMENICA 05 GIUGNO 2022

PADOVA - PALERMO Ore 21.00

GARA DI RITORNO - DOMENICA 12 GIUGNO 2022

PALERMO - PADOVA Ore 21.00

Modalità di svolgimento

La “Finale” dei Play Off del Campionato Serie C 2021-2022 sarà disputata in gare di andata e ritorno.

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando tale situazione, saranno eseguiti i calci di rigore.

La società vincitrice la “Finale” acquisirà il titolo per l’ammissione al Campionato di Serie B.