Finale playoff ed elezioni il 12 giugno: Palermo-Padova potrebbe essere spostata

Con la vittoria del Palermo in semifinale contro il Feralpisalò , i rosanero hanno guadagnato la finale playoff di Serie C contro il Padova . L'andata si giocherà a Padova domenica 5 giugno, mentre il ritorno è in programma a Palermo domenica 12 giugno.

A causa delle elezioni comunali di Palermo e del referendum che si svolgeranno il 12 giugno , gli enti preposti stanno valutando se concorrono motivi di ordine pubblico per chiedere il rinvio della partita di ritorno del "Barbera". L'ipotesi di scambiare i campi delle partite di andata e ritorno è da scartare in quanto arrecherebbe uno svantaggio ai rosanero.

Nelle prossime ore, di concerto con la Lega Pro , si deciderà se anticipare un giorno o posticipare di uno o più giorni la data della gara in programma a Palermo il 12 giugno. Diversi gruppi politici hanno già chiesto un chiarimento in merito auspicando di tutelare l'evento calcistico e le procedure di voto.

I problemi di ordine pubblico sono dovuti al fatto che con la votazione a Palermo e in molti comuni della provincia le forze dell'ordine saranno chiamate a presidio dei seggi elettorali. La decisione passa dunque dal Prefetto e dal Ministero dell'Interno che hanno la responsabilità di garantire il regolare e democratico svolgimento delle amministrative e del referendum. I giorni "caldi", oltre al giorno 12 giugno, sono anche il giorno precedente, sabato 11 giugno ovvero giorno in cui vengono aperti e preparati i seggi, così come i giorni 13 e 14 giugno, ovvero i giorni in cui si esegue lo spoglio delle schede con il successivo deposito in Tribunale.