Palermo, sfida al Monterosi di Lucchesi: primo anno in Serie C per i laziali

Il Palermo di Giacomo Filippi, dopo il pareggio a reti bianche contro il Catanzaro, si prepara alla trasferta di domenica 26 settembre contro il Monterosi, club laziale al primo anno tra i professionisti

Da segnalare gli acquisti, tra gli altri, del difensore centrale Emmanuel Mbende , pilastro del terzetto difensivo schierato dal tecnico dei biancorossi e autore del gol che è valso poi il pari contro il Potenza nel turno precedente , classe 1996 ex Viterbese , protagonista lo scorso anno con i gialloblu, siglando 4 gol in 28 presenze in Lega Pro . Duttile acquisto anche a centrocampo, in virtù dell'approdo dell'ex calciatore dell'Avellino , Emanuele Adamo , laterale polivalente in grado di interpretare il ruolo su entrambe le corsie, elemento molto utile nel centrocampo a cinque di mister D'Antoni . Altra operazione importante di mercato è quella che ha condotto nel club della provincia di Viterbo il trentunenne attaccante Rocco Costantino , che vanta 200 presenze tra Serie C e Serie D, condite da 75 gol.

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Teramo, nell'esordio stagionale in Coppa Italia Serie C, il nuovo Monterosi Tuscia F.C, denominazione assunta dalla promozione tra i professionisti, ha collezionato due pareggi e una sconfitta alla prima annata in Lega Pro. Nella prima gara in Serie C, il club laziale ha fermato sul risultato di 0-0 il Foggia di Zdenek Zeman allo stadio "Enrico Rocchi". A questo primo, incoraggiante, punto conquistato contro una squadra favorita alla promozione in Serie B, sono seguite due sconfitte contro Bari e Campobasso, la prima per 4-0 in trasferta al "San Nicola", la seconda in casa per 2-3, in cui ai laziali non è riuscita la rimonta dopo esser andati sotto di tre gol nel primo tempo. Nell'ultima gara della scorsa giornata è arrivato un altro pareggio in trasferta contro il Potenza, con il gol firmato al minuto 87 da Mbende.