Serie C-Girone C, Monterosi-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Monterosi Tuscia e Palermo è in programma domenica pomeriggio, alle ore 14:30, presso lo Stadio "Rocchi" di Viterbo

Quattro giorni e sarà Monterosi Tuscia-Palermo . Domenica 26 settembre, alle ore 14:30, presso lo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo , gli uomini di Giacomo Filippi sfideranno la compagine laziale. La gara, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C-Girone C , sarà aperta al pubblico. I biglietti sono acquistabili online sul sito ciaotickets.com e in tutte le rivendite autorizzate in tutta Italia.

I tifosi potranno seguire la partita anche su Eleven Sports, la nota piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato di Serie C: il match sarà, dunque, visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com) o sul canale Youtube dello stesso. Per gli utenti all’estero, invece, la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports".