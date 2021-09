Serie C-Girone C, designazioni 5^ giornata: ecco chi arbitrerà Monterosi-Palermo

La sfida tra Monterosi e Palermo è in programma domenica 26 settembre alle ore 14:30 allo Stadio "Rocchi" di Viterbo.

L'AIA ha reso note le designazioni riguardanti la 5^ giornata del Girone C di Serie C. Ad arbitrare Monterosi-Palermo sarà Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Emanuele Bocca di Caserta e Stefano Camilli di Foligno. Nell'ordine per ogni partita direttore di gara, assistenti e quarto uomo: