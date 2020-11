LIVE Serie C-Girone C, terminate le gare delle 14.30: pari per Catania e Foggia. Risultati e classifica in tempo reale

Risultati e classifica del Girone C di Serie C.

Sono appena terminate le due gare delle 14.30, Catania–Turris e Foggia–Virtus Francavilla.

Pareggio in entrambe gli anticipi di questa domenica. Catania–Turris termina a reti bianche, con i siciliani inchiodati al pari, da un’ottima Turris (prossimo avversario del Palermo, mercoledì alle 15.00, al “Renzo Barbera”). Pareggio anche tra Foggia e Virtus Francavilla. 1-1 è il risultato dello “Zaccheria“, con i padroni di casa del Foggia, passati in vantaggio al 51′ con Rocca M., poi raggiunti all’83’ dalla Virtus Francavilla, con il goal siglato da Castorani M.

Diamo uno sguardo al programma completo delle sfide in programma oggi:

Juve Stabia-Viterbese 2-0: 4′ Romero, 50′ Fantacci (giocata sabato)

Domenica ore 14.30 (TERMINATE)

CATANIA-Turris: 0-0

Foggia-Virtus Francavilla: 1-1

Sono Ancora in corso – LIVE

Domenica ore 15.00

Casertana-Bari: 0-1

Catanzaro-Cavese: 1-0

Monopoli-Vibonese: 2-0

Paganese-Bisceglie: 1-0

Domenica ore 17.30

Ternana-Teramo: Cascone di Nocera Inferiore (Laudato-Centrone)

Rinviata a data da destinarsi

Potenza-Avellino

RIPOSA: PALERMO

Turno di riposo per il Palermo di Roberto Boscaglia, che tornerà in campo mercoledì 25 novembre alle ore 15.00, per il recupero della 6^giornata, contro la Turris, al “Renzo Barbera”. Rinviata, a data da destinarsi, la gara in programma all’ “Alfredo Viviani”, tra Potenza ed Avellino, in seguito alla richiesta presentata dalla squadra campana, per via dell’alto numero di tesserati positivi al coronavirus.

LA CLASSIFICA

Ternana 27

Bari 23

Teramo 23

Catanzaro 19

Juve Stabia 17

Turris 17

Avellino 15

Foggia 13

Catania 13

Paganese 13

Vibonese 12

Monopoli 12

PALERMO 12

Virtus Francavilla 10

Potenza 9

Bisceglie 7

Viterbese 7

Casertana 6

Cavese 5