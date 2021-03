Lega Pro, Ghirelli: “Lo sport ha bisogno di interventi, si rischia il fallimento di un sistema economico”

Francesco Ghirelli sul momento negativo vissuto dal calcio.

VIDEO Catania-Palermo, “derby di famiglia”: un messaggio speciale ai rosanero prima del fischio d’inizio

Il presidente della Lega Pro, durante il Consiglio direttivo riunitosi in videoconferenza, ha affrontato diversi temi che variano dalla riapertura degli stadi all’ipotetica nuova riforma. Intanto la Serie C sta vivendo un’annata davvero negativa a causa proprio dei ricavi quasi nulli che i club son riusciti a portare a casa negli ultimi tempi. Lo stesso Ghirelli ha affermato che nel futuro imminente sarebbe fondamentale riaprire gli impianti, per permettere l’incremento degli introiti che come detto in precedenza sono praticamente pari a zero.

Catania-Palermo, Pellegrino: “Confronto col gruppo, è il momento più difficile. Abbiamo un obiettivo”

“Già domani il Consiglio Federale metta in moto il meccanismo organizzativo di riforma, avviando una discussione costruttiva. Gli stadi chiusi e i protocolli sanitari stanno pesando terribilmente sui conti dei club, al pari di qualsiasi altro comparto anche quello sportivo ha bisogno di interventi, pena il fallimento di un sistema economico e sociale fortemente radicato sul territorio”.

Catania-Palermo, Sorrentino e Balzaretti dopo il derby: il saluto dell’ex portiere ai tifosi, Federico sui social…