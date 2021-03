Catania-Palermo, Sorrentino e Balzaretti dopo il derby: il saluto dell’ex portiere ai tifosi, Federico sui social…

Stefano Sorrentino e Federico Balzaretti non dimenticano Palermo.

Zero a uno. E’ questo il risultato finale maturato mercoledì sera allo Stadio “Angelo Massimino”. Una vittoria, quella conquistata dagli uomini di Giacomo Filippi ai danni del Catania in occasione del match valido per la ventottesima giornata di Serie C-Girone C, centrata grazie ad una perla balistica di Mario Alberto Santana. Un Palermo intenso, vorace, volitivo. Finalmente coeso ed acceso. Gagliardo, vigoroso, elettrico. In perfetta modalità derby, la gara più sentita.

Non certamente una partita come le altre. Lo sanno bene Stefano Sorrentino e Federico Balzaretti, che hanno indossato la maglia rosanero per anni. L’ex portiere e capitano del Palermo, ospite fisso a “Pressing Serie A”, programma in onda sulle reti Mediaset, ha rivolto un saluto ai tifosi del Palermo proprio dopo il derby vinto contro il Catania. Di seguito, il video pubblicato da Sorrentino sul proprio account Instagram.