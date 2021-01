Lega Pro, Ghirelli: “Creiamo giovani talenti, la Juventus ne è un esempio”. E Costacurta lo punzecchia…

Francesco Ghirelli si complimenta con la Juventus.

Il presidente della Lega Pro ha esaltato il club bianconero che ha dimostrato di puntare in modo concreto sui giovani talenti. A confermarlo la rete messa a segno da Rafia (Juventus U23) nella sfida vinta dalla Juventus per 3-2 sul Genoa in Coppa Italia.

“Noi siamo la Lega che forma e vuol continuare a formare giovani talenti. È venuto il momento di sederci intorno ad un tavolo con la Serie A e la Serie B e ragionare a sistema. Forse possiamo insieme essere complementari per un processo che renda il calcio italiano sostenibile, competitivo e capace di valorizzare giovani calciatori. Noi della C ci siamo. Noi siamo la lega che vuol formare talenti, per le nazionali italiane, per le squadre di serie A e B, per patrimonializzare i club. Ieri si gioca in Coppa Italia, al 14° minuto del primo tempo supplementare un giovane calciatore, Hamza Rafia della Juventus, segna il goal di qualificazione contro il Genoa. Domenica Rafia aveva giocato in serie C, contro la Carrarese, ed aveva segnato. La Juventus ha fatto giocare Portanova, Dragusin e Wesley, in panchina c’erano Frabotta, ormai stabile in serie A, ed altri tre calciatori giovani della squadra di Serie C”.

È arrivata nel frattempo una dichiarazione di Alessandro Costacurta che ha criticato non troppo velatamente le parole di Ghirelli. L’ex difensore del Milan, attualmente opinionista Sky, ha risposto a tono al presidente attraverso un post Instagram. “Straordinario presidente. Merito tuo?”.