Lega Pro, Ghirelli: “Bel gesto del Campobasso, la Serie C è il cuore del fair play”

Il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli ha voluto sottolineare il grande gesto di lealtà sportiva del Campobasso, dopo il gol discusso siglato da Tenkorang, con gli avversari che attendevano la restituzione della palla

Nel corso della quinta giornata del campionato di Serie Cgirone C, il match Campobasso-Fidelis Andria è stato oggetto di numerosi commenti da parte degli addetti ai lavori per quanto accaduto al sessantatreesimo minuti di gioco. In piena ripresa, infatti, il numero 16 del Campobasso, Tenkorang, ha depositato in rete un passaggio di un compagno che, però, stava banalmente restituendo la sfera alla formazione avversaria.

Dopo una concreta "caccia all'uomo" che è andata in scena per tutto il terreno di gioco dello Stadio "Nuovo Romagnoli", è spiccata agli occhi del calcio nazionale il bel gesto di Magri che ha deciso, di concerto con i propri compagni, di far segnare gli ospiti che si sono così riportati in vantaggio con la firma di Bubas. Il match si è poi concluso in favore dei pugliesi che hanno battuto i padroni di casa per tre reti ad una. Sull'accaduto si è espresso anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che ha commentato quanto accaduto ieri durante la gara, soffermandosi sul bellissimo gesto di fair play della compagine rossoblù.

"Un gesto di un valore morale eccezionale quello compiuto dalla squadra del Campobasso. Ha restituito palla ai calciatori della Fidelis Andria e ha consentito di segnare una rete e tutto ciò mentre era sotto di un goal. La Serie C si conferma il cuore del fair play e dei gesti che innovano nel costume della vita sportiva. Sento forte il bisogno di dire grazie ai calciatori, ai tecnici, ai dirigenti, al presidente del CampobassoMario Gesuè. La Serie C vi ringrazia, non dimenticheremo", ha concluso il presidente Ghirelli.