VIDEO Serie C, Cambobasso-Fidelis Andria: dal gol di Tenkorang al fairplay di Magri

Accade di tutto in Campobasso-Fidelis Andria, match valido per la quinta giornata del Girone C di Serie C

⚽️

Clamoroso quanto accaduto in Campobasso-Fidelis Andria. Il match - valido per la quinta giornata del Girone C di Serie C - si è concluso in favore dei pugliesi che hanno battuto i padroni di casa per tre reti ad una.

Al sessantatreesimo minuto di gioco il numero 16 del Campobasso, Tenkorang, ha depositato in rete un passaggio di un compagno che, però, stava banalmente restituendo la sfera alla formazione avversaria. Dopo un "fuggi fuggi" che è andato in scena per tutto il terreno di gioco dello Stadio Nuovo Romagnoli, spicca il bel gesto di Magri che ha deciso, di concerto con i propri compagni, di far segnare gli ospiti che si sono così riportati in vantaggio con la firma di Bubas.

Di seguito, il video di quanto accaduto.