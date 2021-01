Lega Pro, Francesco Ghirelli confermato Presidente: consenso unanime dai club di Serie C. Il Tweet ufficiale

Riconfermato alla Presidenza della Lega Pro, l’uscente Francesco Ghirelli.

Era in programma per oggi martedì 12 gennaio, l’assemblea dei club di Serie C per l’elezione del nuovo presidente. La corsa a due per l’elezione a capo della Lega Pro era tra l’uscente Francesco Ghirelli e Andrea Borghini, ex dirigente della Carrarese.

Con un tweet sul suo canale ufficiale, la Lega Pro annuncia la conferma alla presidenza di Francesco Ghirelli. Questo il messaggio postato su Twitter:

“L’assemblea dei club conferma Francesco #Ghirelli, con consensi prossimi all’unanimità, presidente della #LegaPro. Buon lavoro presidente!”

