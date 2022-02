Juve Stabia, è ufficiale: in panchina torna nuovamente l’ex Palermo Novellino

Dopo l'esonero di Sottili a seguito della sconfitta col Monopoli in Serie C, la Juve Stabia ufficializza il ritorno in panchina di Novellino

Ribaltone già annunciato quello avvenuto il 28 febbraio in casa Juve Stabia, con l'esonero del tecnico Stefano Sottili al seguito del ko interno delle "vespe" contro il Monopoli nella scorsa giornata di Serie C girone C.

La panchina gialloblù è stata nuovamente affidata all'ex tecnico del Palermo Walter Novellino, il quale aveva già guidato la Juve Stabia ad inizio campionato, con successivamente l'esonero che ha lasciato spazio allo stesso Sottili.

Questo il comunicato ufficiale del club campano che presenta il ritorno del tecnico ex Catania ed Avellino:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di responsabile della prima squadra a Walter Alfredo Novellino.

Il tecnico dirigerà già questo pomeriggio il primo allenamento in vista della trasferta di Messina.

S.S. Juve Stabia".