Juve Stabia, esonerato Sottili: sollevato dal proprio incarico anche il ds Rubino

La Juve Stabia, dopo il tecnico Stefano Sottili, esonera anche il direttore sportivo Raffaele Rubino

Acque agitate in casa Juve Stabia , dopo il ko rimediato nella giornata di sabato contro il Monopoli . Come riportato da "Tuttomercatoweb", infatti, la dirigenza del club campano ha ormai deciso l' esonero del tecnico Stefano Sottili : al suo posto dovrebbe subentrare l'ex Walter Novellino, sollevato - a sua volta - dall'incarico lo scorso 17 ottobre . I vertici della Juve Stabia hanno inoltre deciso di salutare il direttore sportivo Raffaele Rubino , la cui posizione, dopo il ko contro il Monopoli, risultava tutt'altro che stabile.

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver sollevato Stefano Sottili dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Ringraziandolo per la professionalità profusa, la Società augura a Sottili le migliori fortune umane e professionali. Si comunica, inoltre, che il nome del nuovo allenatore sarà annunciato nelle prossime ore".

"La S.S. Juve Stabia comunica la decisione di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Raffaele Rubino. Al dirigente va il ringraziamento per quanto fatto in questi mesi di collaborazione portati avanti con impegno e professionalità, unitamente ai migliori auguri per il futuro".